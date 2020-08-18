Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı’ndan uzaktan eğitim açıklaması…

Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı Ağustos ayına girmemizle birlikte veliler de eksik araç ve gereçleri okulların açılacağı güne yetiştirmeye çalışıyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik” dedi.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül’den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB’in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

BAKAN SELÇUK UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan okulların açılma tarihinin ertelenmesiyle ilgili açıklama… Bakan Selçuk, “Bir Bakan olarak değil, bir ‘öğretmen' olarak yazıyorum, lütfen okuyun. Hem de yanınıza gelmişim de gözünüzün içine bakarak konuşuyormuşum gibi okuyun” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

* Eğitim; çocuğun iç çekişini, kahkahasını, “Öretmenim!” deyişini duyarak, saçını okşayarak, omzuna dokunarak, kaş göz işaretiyle çaktırmadan uyararak, birlikte eğlenerek ve teneffüste üşümesin diye montunun önünü kapatarak yapılır. Uzaktan eğitimde bunlar yok, olmayacak da…

* Uzaktan eğitime biz her detayıyla hazırız ve en iyisini yapacağız ama sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz. Ne yapsak eksik kalır. Bu yüzden bizim eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmemiz, yüz yüze eğitime başlamamız lazım.

* Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor.

* “Okulları birlikte açacağız” derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum.