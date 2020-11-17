VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvuru sonuçlarının, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı açıklamaya göre şekilleneceğini duyurdu.

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.

Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

VGM BURSU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Corona virüsü sebebiyle KYK burs başvurularında gecikme yaşanmıştı. VGM burs sonuçları, geçtiğimiz yıl ortaöğrenim için 25 Kasım'da, yükseköğrenim için ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.