YDS soruları ve cevap anahtarları yayınlandı!

ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapılan duyuruya göre,

27 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 28 Eylül 2020 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2020 YDS SORU VE CEVAP ANAHTARLARI