YKS deneme sınavı kayıt ekranı: YKS mini deneme sınavı kaydı nasıl yapılır?

YKS’den önce öğrenciler için MEB bir deneme sınavı gerçekleştirecek. Bugün gerçekleşecek olan YKS deneme sınavı için online kayıt işlemleri en şart olarak koşuluyor.

YKS DENEME SINAVI KAYIT EKRANI

MEB YKS DENEME SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YKS'ye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları başlatılacak. İlki 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sınavlar 2 oturum halinde yapılacak. İlk oturumu YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak, saat 19.00'da başlayacak ve 70 dakika sürecek.

Çevrimiçi mini deneme sınavlarının ikincisi 6 Haziran’da, üçüncüsü 13 Haziran’da, dördüncüsü ise 20 Haziran tarihinde yapılacak.

ÖĞRENCİLERE KATKI OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları gerçekleştirecek.