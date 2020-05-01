YKS ne zaman yapılacak? 2020 YKS tarihinde değişiklik yapıldı mı?

Üniversite sınavına uzaktan eğitim ve evde hazırlanan öğrenciler sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, sınav tarihinde bir değişiklik yapılıp yapılmadığını merak etmeye başladı. Corona virüsü nedeniyle öğrenciler online eğitim ile çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medyada ise YKS’nin erkene alındığı iddiaları doşaşıyor. Ancak sınav tarihinin değiştirilmesi hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 2020 YKS ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtına haberimizden erişebilir, güncel gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

YKS 2020 ERKENE Mİ ALINDI?

Sınava hazırlanan öğrenciler, dün akşam sosyal medyada yayılan haberle adeta şok oldu. ‘2020 YKS'nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı’ iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Ancak ÖSYM’nin böyle bir planı bulunmuyor. ÖSYM tarafından sınav tarihinin tekrar değiştiği ve YKS 2020’nin erkene alındığı iddiaları doğru değil.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK? SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın yeni yapılan düzenleme ile 25-26 Temmuz 2020'de yapılacağını açıkladı.

Corona virüsü sebebiyle öğrencilerin evinde kalmasının elzem olduğunu söyleyen YÖK Başkanı Yekta Saraç; “Bazı hususlarda kararlar aldık. Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız. YKS’nin 25-26 Temmuz’da yapılmasını karara bağladık.” demişti.

YKS 2020'DE HANGİ KONULAR OLACAK?

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.” dedi.

Buna göre 12'nci sınıf müfredatından sorumlu olunacak konular şöyle;

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte, ‘Hikaye' ve ‘Şiir' ünitelerinde işlenen konular. Dilbilgisi çalışmaları, öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak. Konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dilbilgisi konularından sorumlu tutulacaklar.

MATEMATİK: Üstel Fonksiyon, Logaritma Fonksiyonu, Üstsel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler İle Gerçek Sayı Dizileri, konularından; Geometride ise, Toplam-Fark ve İki Kat Açı, Trigonometrik Denklemler, Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler konularından soru gelebilir. 12'nci temel matematik düzeyinde Denklem ve Eşitsizlikler, Üslü ve Köklü İfadeler, Bilinçli Tüketici Aritmetiği konularından sorumlu olunacak.

FİZİK: Düzgün Çembersel Hareket, Dönerek Öteleme Hareketi, Açısal Momentum, Kütle Çekim Kuvveti, Kepler Kanunları, Basit Harmonik Hareket, Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı konularından sorular gelebilir.

KİMYA: Redoks tepkimeleri, elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramları gibi konuların yer aldığı Kimya ve Elektirik ile anorganik ve organik bileşikler, kovalent bağlı kimyasal türler gibi konuların yer aldığı Karbon Kimyasına Giriş ünitelerinden sorular sorulabilir.

BİYOLOJİ: Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, Genetik Şifre ve Protein Sentezi, Canlılık ve Enerji, Fotosentez, Kemosentez, Hücresel Solunum konuları sınavda çıkabilecekler arasında.

İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Mustafa Kemal'in okuduğu okullar, öğretmenlerinin onun yetişmesine etkileri gibi konuların yer aldığı 20'nci Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya; Kuvayı Milliye hareketi, Büyük Millet Meclisi'nin açılışı gibi konuların yer aldığı Milli Mücadele; Atatürk ilkelerinin anlatıldığı Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitelerinden sorular gelebilir.

COĞRAFYA: Adaylar, iklim elemanlarına ait kavramlar, coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinler gibi konuların anlatıldığı Doğal Sistemler; Yerleşim yerleri seçimleri, toplu ve dağınık yerleşmeler gibi konuların anlatıldığı Beşeri Sistemler; dünyadaki bölgeler, harita gibi konuların yer aldığı Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler; İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri gibi konuların yer aldığı Çevre ve Toplum ünitelerinden sorumlu olacaklar.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: İslam ve Bilim ünitesinden ‘Din-Bilim İlişkisi', ‘İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi', ‘İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları', ‘Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar', ‘Kur'an'dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler' konuları; Anadolu'da İslam ünitesinden, ‘Türklerin Müslüman Olmaları', ‘Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler', ‘Kur'an'dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet' konularından soru gelebilir.

FELSEFE: Felsefe dersinde 11'inci sınıf konularına yer verildi. Diğerlerinde ise şöyle: Mantıkta, Mantığa Giriş, Klasik Mantık; Sosyolojide, Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ve Gelişme; Psikolojide, Psikoloji Bilimini Tanıyalım, Psikolojinin Temel Süreçleri konuları sorumlu olunanlar arasında yer aldı.

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'TAN YKS AÇIKLAMASI

YKS'nin, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kararı almamızdaki neden tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır.

YKS'de sorulacak müfredat ile ilgili önceliğimiz bugünün gerçeklerinin yansıdığı bir şekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir. Yükseköğretime giriş sınavlarının ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır.

Ve Sevgili öğrencilerimizi canları gibi seven değerli anne babaları ve aileleri…

Lütfen şuna inanın.. Gençlerimiz için bu zor günlerde en iyisini sürekli arıyor ve yapmaya çalışıyoruz. Onların bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için gayret ediyoruz. Dünyadaki üniversitelerde bu konuda ne oluyor, ne tür kararlar alınıyor, sürekli izliyoruz. Geleceğe yönelik planlamalar yapıyoruz ve tedrici bir şekilde bunları hayata sokuyoruz. Şu an kontrollü bir süreç izlemekteyiz. Bu günleri de hep birlikte birbirimize kenetlenerek, dikkat, anlayış ve sabır ile aşacağız inşallah.