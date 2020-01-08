YÖKDİL başvuruları başladı! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin giriş yaptığı YÖKDİL için başvurular başladı. YÖKDİL başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. Adaylar sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecek. YÖKDİL başvuru ücreti ise 120 lira olarak belirlendi.

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.