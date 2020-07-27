YSK’de gündem sonuç, tercih ve taban puanları… İşte YKS sonuçları ve tercih tarihleri…

2 milyon 296 bin öğrenci YKS sınavına girdi ve bugün sınavdan alınan puanlar belli oldu. Üniversite tercihi yapmak için sınavdan sonraki 2. adım sınav sonuçlarını öğrenmek oldu. Temmuz ayının ilk haftasında YKS soru ve cevap anahtarının yayınlanmasından sonra bugün de sonuçlar erişime açıldı. Ayrıca sınava giren öğrencilerin aday cevap kağıtları da yayınlandı. Öğrenciler ÖSYM’nin internet sitesinden 10 gün boyunca cevap kağıtlarını kontrol edebilecek.

YKS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ 6 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Üniversite sınavı sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci, tercih dönemi için bölümleri araştırmaya şimdiden başladı. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre,2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU

YKS TABAN PUANLARI

YÖK’ÜN KONTENJAN AÇIKLAMASI

Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkânları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, öğrenci

temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği ve benzeri dikkate alınan çok

sayıda parametre doğrultusunda (uzaktan öğretim dahil, olmak üzere), önlisans ve lisans

düzeyinde örgün öğretim programları için 2019 yılında 834 bin 509 kontenjan

belirlenmiş idi. Bu yıl ise örgün programlar için (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi

kontenjanları hariç olmak üzere) belirlenen toplam kontenjan 845 bin 909 oldu.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) örgün programlarda:

Devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin

997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel

yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön

lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan

verildi.

Devlet Üniversitelerinde örgün programların kontenjanları geçen seneye göre aynı

düzeyde kalmış iken vakıf üniversitelerinde kontenjanlar kayda değer bir oranda

artmıştır.

Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel

yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunmaktadır.

Açıköğretim Fakültelerindeki programlara ise 2020 yılında 151.350 kontenjan

verilmiştir. 2019 yılındaki açıköğretim kontenjanları 172.125, 2018 yılında ise 193.250

idi. YÖK'ün açık öğretim programlarında tedrici bir şekilde azaltmaya gittiği

görülmektedir. Yeni YÖK konseptiyle, açıköğretim kontenjanlarında da örgünde olduğu

gibi yeni bir planlamaya geçilmiştir. Bunda istihdam ve taleplerin dikkate alınması kadar

Yeni YÖK'ün açıköğretim ile ilgili başlatmış olduğu ve son dört senedir sürdürülen

nitelik artırıcı politikası da rol oynamıştır. Geçen sene kamuoyuna beyan ettiğimiz gibi

her yıl açıköğretimin özünde olan “hayat boyu öğrenme” fonksiyonu daha fazla belirgin

hale getirilecek ve açıköğretim programlarıyla ilgili son yıllarda artan olumlu algı daha

da üst düzeye çıkarılacaktır.

Açıköğretim kontenjanları dahil olmak üzere tüm kontenjanların toplamı 997.259

olmuştur.

ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752

Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239

Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)

Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985

İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353

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