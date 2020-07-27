YSK’de gündem sonuç, tercih ve taban puanları… İşte YKS sonuçları ve tercih tarihleri…

2 milyon 296 bin öğrenci YKS sınavına girdi ve bugün sınavdan alınan puanlar belli oldu. Üniversite tercihi yapmak için sınavdan sonraki 2. adım sınav sonuçlarını öğrenmek oldu. Temmuz ayının ilk haftasında YKS soru ve cevap anahtarının yayınlanmasından sonra bugün de sonuçlar erişime açıldı. Ayrıca sınava giren öğrencilerin aday cevap kağıtları da yayınlandı. Öğrenciler ÖSYM’nin internet sitesinden 10 gün boyunca cevap kağıtlarını kontrol edebilecek.
YKS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ 6 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR
Üniversite sınavı sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci, tercih dönemi için bölümleri araştırmaya şimdiden başladı. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre,2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.
YÖK’ÜN KONTENJAN AÇIKLAMASI
Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkânları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, öğrenci
temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği ve benzeri dikkate alınan çok
sayıda parametre doğrultusunda (uzaktan öğretim dahil, olmak üzere), önlisans ve lisans
düzeyinde örgün öğretim programları için 2019 yılında 834 bin 509 kontenjan
belirlenmiş idi. Bu yıl ise örgün programlar için (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi
kontenjanları hariç olmak üzere) belirlenen toplam kontenjan 845 bin 909 oldu.
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) örgün programlarda:
Devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin
997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı.
Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel
yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön
lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan
verildi.
Devlet Üniversitelerinde örgün programların kontenjanları geçen seneye göre aynı
düzeyde kalmış iken vakıf üniversitelerinde kontenjanlar kayda değer bir oranda
artmıştır.
Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel
yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunmaktadır.
Açıköğretim Fakültelerindeki programlara ise 2020 yılında 151.350 kontenjan
verilmiştir. 2019 yılındaki açıköğretim kontenjanları 172.125, 2018 yılında ise 193.250
idi. YÖK'ün açık öğretim programlarında tedrici bir şekilde azaltmaya gittiği
görülmektedir. Yeni YÖK konseptiyle, açıköğretim kontenjanlarında da örgünde olduğu
gibi yeni bir planlamaya geçilmiştir. Bunda istihdam ve taleplerin dikkate alınması kadar
Yeni YÖK'ün açıköğretim ile ilgili başlatmış olduğu ve son dört senedir sürdürülen
nitelik artırıcı politikası da rol oynamıştır. Geçen sene kamuoyuna beyan ettiğimiz gibi
her yıl açıköğretimin özünde olan “hayat boyu öğrenme” fonksiyonu daha fazla belirgin
hale getirilecek ve açıköğretim programlarıyla ilgili son yıllarda artan olumlu algı daha
da üst düzeye çıkarılacaktır.
Açıköğretim kontenjanları dahil olmak üzere tüm kontenjanların toplamı 997.259
olmuştur.
ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI
Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244
Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448
Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893
Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752
Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239
Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)
Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985
İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353