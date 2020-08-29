1.2 milyar dolarlık ‘oyun’ hamlesi

Son yıllarda daha çok gençler arasında yoğun ilgi gören oyun ve e spor sektörü, pandemi ile birlikte, şirketlerden, yetişkinlere karantina döneminin gözdesi olarak hızlı bir büyüme kaydetti. Yapılan araştırmalar, e spor ve online oyunların toplumun yaklaşık yüzde 69'una ulaştığını ve bu kesimin pandemi öncesine göre bu alanda daha fazla vakit harcadığına işaret ediyor. Yaklaşık 1.2 milyar dolara ulaşan oyun sektörü ile 14 milyon dolarlık e spor'un karantina döneminde gösterdiği hızlı büyüme, kurumsal şirketlerin de dikkatini çekerken, corona virüsü sonrasında yeni normalde, oyun pazarı, kurumsal şirketlerin yeni arenası olmaya hazırlanıyor.

32.8 MİLYON OYUNCU VAR

Türk oyun sektörünün büyüklüğünün yaklaşık 1.2 milyar dolara, Türkiye e spor pazarının ise yaklaşık 12-14 milyon dolara ulaştığını kaydeden CEL Proje Yaratıcılarından ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Meriç Eryürek, sektörün karantina döneminde yüzde 12 büyüdüğünü, oyun oynama süresinin ise 3'te bir oranında arttığını aktardı. Karantina döneminde milyonlarca insanın, en ekonomik eğlence olan oyunlara yöneldiğini ve oyun satışlarının hızlı bir yükseliş kaydettiğini aktaran Eryürek, pandeminin sektör üzerindeki etkilerini şöyle değerlendirdi: “Oyuncuların oyun oynama sürelerindeki değişiklik yüzde 30-32 civarında oldu. Türk oyuncular dünyada en uzun günlük oyun oynama süresine sahip. Salgından önce Türk oyuncuların günlük ortalama oynama süresi 38 dakikaydı. Şimdi bir saatin üstüne çıktığını tahmin ediyorum. Bu tabii ki 32.8 milyon oyuncunun ortalaması.”

İLETİŞİMİ E SPOR ÇÖZECEK

Büyüyen sektör ve çalışma hayatına giriş yapan yeni kuşaklar ile birlikte oyun etkinliklerinin hem kurumsal dünyada hem de tüketiciye ulaşmada yeni bir yol olarak ön plana çıkacağına işaret eden Eryürek, “Bir ihtiyaç gördük. İş hayatının gittikçe artan temposu, inanılmaz hızlı genişleyen iletişim ağları ve milyonlarca içerik, marka, firma ve yöneticilerin özellikle Y, Z ve Kristal kuşaklarla iletişimini zorlaştırıyor. Biz de yöneticileri ve ekipleri oyun ve e spor yoluyla bu kuşaklarla tanıştırmanın doğru bir iş modeli olacağına karar verdik” diye konuştu.

KURUMLAR LİGE ÇIKIYOR

Firma yöneticileri ve personeline oyun ve e sporu kullanarak dijital dünyanın hızında takım çalışması, liderlik, risk analizi, kriz yönetimi eğitimleri verdiklerini açıklayan Meriç Eryürek, “Kurumlar da iç eğitim yoluyla yeni kuşak yönetici ve çalışanlarıyla oyun ve e spor yoluyla iletişim kuruyor. CEL Kurumsal Espor Ligi'nde de kurumsal takımları eğitimlerden geçirerek bir e spor liginde karşı karşıya getiriyoruz. Kurumsal futbol, basketbol liglerinin dijital evrimi gibi düşünebiliriz. Bu ligde yer alan takımlar yukarıdaki eğitimlere ek olarak diğer firma takımlarıyla bir araya gelme, networking, iş geliştirme gibi faydalar elde ediyor” dedi.