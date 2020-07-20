’10 milyon işsiz için Meclis harekete geçmeli’

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde, sonuçları her geçen gün derinleşen işsizliğe çare üretilememesi nedeniyle en az 10 milyon 221 bin kişinin işsiz olduğunu, işsiz olan milyonların umudunu yitirdiğini öne sürdü.

İşsiz kalan milyonlarca yurttaşın en öncelikli gündemi olan iş bulma çığlığının siyasi iktidar tarafından duyulmadığının ve işsizlikle mücadelede etkin politikalar üretilemediğinin kaydedildiği önergede, Meclis'in işsizlik için harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.