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1000 TL yardım parası sonuçları nasıl öğrenilir? Sosyal yardım başvuruları bitti mi?

3. faz sosyal yardım parası başvuruların alınmasının ardından vatandaşlar sosyal yardım ödemeleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna merak içerisinde yanıt aramaya başladı. Corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar, devlet tarafından açıklanan sosyal yardım paketlerini merak ediyor. Peki sosyal yardım paraları için başvurular bitti mi? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

09:18 -
Haberler Ekonomi
1000 TL yardım parası sonuçları nasıl öğrenilir? Sosyal yardım başvuruları bitti mi?

İhtiyaç sahiplerinin başvuruda bulunabileceği sosyal yardım ödemesi kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden TC kimlik numarasının son rakamına göre yapıldı. İhtiyaç sahiplerinin başvuruda bulunabileceği sosyal yardım ödemesi kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden TC kimlik numarasının son rakamına göre yapıldı. Başvuruları biteceği tarih ise açıklanmadı. İşte sonuçlara dair detaylar…

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGU EKRANI

3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru

Foto: Shutterstock

SOSYAL YARDIM BAŞVURU İŞLEMLERİ

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

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