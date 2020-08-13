13 Ağustos altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın kaç TL?

Piyasalardan alınan son verilerle birlikte altın fiyatlarındaki dalgalanmanın devam ettiği görülüyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın, son günlerde düşüş eğilimi göstermişti. Bugün akşam saatlerinde ise altın fiyatlarında yeniden artış olduğu görüldü. Peki çeyrek altın kaç lira oldu? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL’den satılıyor? işte merak edilen bu soruların cevapları ve piyasalardaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Alış: 457,92

Satış: 458,04

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 731,97

Satış: 748,16

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Alış: 1.462,47

Satış: 1.499,58

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Alış: 2.934

Satış: 2.990

RUSYA'DAN GELEN AŞI HABERİ ETKİLEDİ

Bloomberg'ün aktardığına göre, Britanya merkezli Standard Chartered Bank, ABD tahvil faizlerindeki sıçramanın, Rusya'dan gelen aşı haberiyle birlikte salgının kontrol altına alınacağına dair yatırımcı umudunu yansıttığını belirtti.

Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities'in kıdemli analisti Tapan Patel, “Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir” dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.

“ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜREBİLİR”

Altın fiyatlarında tarihi dalgalanma yaşanıyor. Uluslararası spot piyasada altının ons fiyatı, geçen hafta 2 bin 75 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra, dün 1863 dolara kadar gerilemişti. Bugün ise tekrar 1940 doları gördü.

Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talebin artması, merkez banklarının faizleri rekor düşük seviyelere çekip piyasalara daha önce görülmedik düzeyde para sunması ve pandemide ikinci dalga endişeleri, altının ons fiyatının 2 bin doları aşarak rekor kırmasında etkili olmuştu.

Rusya’dan gelen ilk corona virüsü aşısının tescil edildiğine dair haber, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, artan risk iştahı ve kâr realizasyonu için yapılan satışlarla altın fiyatları sert düştü.