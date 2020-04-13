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2008’den daha hızlı bir cari açık şokuyla karşılaşacağız

Ekonomist Dr. Oğuz Özdemir corona virüs süreci ve sonrası için Türkiye’de yaşanacak ekonomik tabloyu özetledi. Corona Gündemi’nde Hande Zeyrek’in sorularını yanıtlayan Özdemir, önlem alınmaz ise salgın sonrası cari açık ya da dövizin şokuyla karşılaşabilineceğini anlattı.

Sozcu.com.tr
12:44 -
Haberler Ekonomi

Alınan ekonomik tedbirlerle ilgili konuşan Demir “Dünyadaki örneklere baktığımız zaman Türkiye'deki sistemin ayakta kalmasını sağlayacak tedbirleri uyguluyor. Ama içinde yaşadığımız süreç biner liralarla atlatılabilecek bir süreç değil. İnsanlar şuan sağlık kaygısı kadar geçim kaygısı yaşıyor. Bütün dünyada daha kapsamlı çalışmalar yapılıyor” dedi.

Türkiye'nin salgın sonrası 5-6 aylık geçici bir büyüme yaşayabileceğini ancak bu durumun ardından daha hızlı bir cari açık ya da döviz şokuyla karşı karşıya kalabileceğimize dikkat çeken Oğuz Demir “Bundan sonraki 2 senede çok daha zorlu şartlarda, dövizin hızlı yükselebildiği çok daha yüksek enflasyonla karşı karşıya kalabileceğimiz günler gelebilir. Bütün bunlara hazır olmamız gerekiyor' uyarısı yaptı.

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