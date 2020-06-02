21 Mart’ta kapanan İstinyePark bugün tekrar açıldı

İstinyePark'ın açılışında konuşan İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, açılış sürecinde emeği geçen tüm çalışanlara ve personele teşekkür etti.

Uğur Berk konuşmasında “Kamu otoritesinin pandemi sürecini takip ederken getirdiği kısıtlamalara, yönetmeliklere uyum konusunda hep birlikte karşılıklı anlayış ve dayanışma içinde çalıştık. Birbirimize karşı sorumluluk duyan büyük bir aile olduğumuzu ispat ettik.

Maske, mesafe ve temizlik kavramlarını merkezine yerleştirdiğimiz İstinyePark Güvenli Alışveriş Protokolü'nü hazırlayıp sizlere yine bu noktada takdimini yaptık. Açılış öncesi kiracılarımızın ihtiyaçlarına ivedilikle çözüm getirebilmek için tüm tedarikçilerimizi seferber ettik.

Aldığımız sağlık ve hijyen tedbirlerinden sonra iddia ediyorum, salgın yönetimi açısından İstinyePark diğer kapalı alanlara kıyasla çok daha güvenli hale geldi. Yeni normal düzende alınan önlemlere ziyaretçilerimiz de titizlikle riayet ederse salgını en güvenli şekilde atlatacağımızdan hiç kuşkum yok ”dedi.

Bünyesindeki 280 mağazanın tamamının hizmete başladığı İstinyePark'ı açılış itibarıyla ilk bir saat içerisinde 5.000 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin en çok tekstil, kozmetik ve ev-yaşam mağazalarına ilgi gösterdiği gözlemlendi.