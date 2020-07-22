22 Temmuz tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları… Altın fiyatları ne durumda?

Corona virüsü salgını döneminde güvenli liman olarak görülen altında yükseliş sürüyor. İç piyasada gram altının fiyatı 407 TL’yi aşarak rekor tazeledi. Altın fiyatlarında hareketlilikler sürüyor ve gram altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Son aylarda yükselişteki altın fiyatlarındaki son durum haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 22 TEMMUZ

Çeyrek altın: 671,00 Lira

Yarım altın: 1.340,40 Lira

Gram altın: 407,88 Lira

Cumhuriyet altın:2.670,70 lira

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

İç piyasada altını etkileyen en önemli unsurlardan olan dolar kuru uzun süredir 6.85 TL seviyesinde sabit durumda. Ancak ABD'de artan corona virüsü vakaları ikinci dalga endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu gibi durumlarda yatırımcıların güvenli liman olarak sığındıkları altında ons fiyatı da yükselmeye devam ediyor.