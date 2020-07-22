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22 Temmuz tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları… Altın fiyatları ne durumda?

Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalarda sert yükseliş gösterdi. Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Altının gram fiyatı 407 lirayı aşarak rekordan rekora koşuyor. İşte altın fiyatlarındaki son durum…

08:20 -
Haberler Ekonomi
22 Temmuz tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları… Altın fiyatları ne durumda?

Corona virüsü salgını döneminde güvenli liman olarak görülen altında yükseliş sürüyor. İç piyasada gram altının fiyatı 407 TL’yi aşarak rekor tazeledi. Altın fiyatlarında hareketlilikler sürüyor ve gram altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Son aylarda yükselişteki altın fiyatlarındaki son durum haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 22 TEMMUZ

Çeyrek altın: 671,00 Lira

Yarım altın: 1.340,40 Lira

Gram altın: 407,88 Lira

Cumhuriyet altın:2.670,70 lira

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

İç piyasada altını etkileyen en önemli unsurlardan olan dolar kuru uzun süredir 6.85 TL seviyesinde sabit durumda. Ancak ABD'de artan corona virüsü vakaları ikinci dalga endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu gibi durumlarda yatırımcıların güvenli liman olarak sığındıkları altında ons fiyatı da yükselmeye devam ediyor.

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