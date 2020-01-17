4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Rekabet Kurulu, kargo şirketlerinin birlikte rekabeti bozacak davranışta bulunup bulunmadığına ilişkin yürütülen soruşturma sonunda DHL, TNT International, UPS ve Yurtiçi Kargo’ya toplam 61.4 milyon lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yer alan bilgiye göre şirketler karara 60 gün içinde itiraz edebilecek.

Kurul posta ve kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren 36 kargo şirketi hakkında müşteri paylaşımı yapmak suretiyle rekabet kanununu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma yürütmüştü.

Öte yandan geçen kasım ayında internet siteleri Kara Cuma dolayısıyla düzenledikleri büyük indirim kampanyaları sebebiyle Türkiye’de kargo sistemin aksamasına neden olmuştu.

(REUTERS)