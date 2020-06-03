ABD, Dijital Hizmet Vergisi için inceleme başlattı

ABD aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin uyguladığı Dijital Hizmet Vergisi hakkında inceleme başlattı

ABD, Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, İtalya ve Brezilya gibi pek çok ülkenin devreye aldığı veya devreye almayı değerlendirdiği Dijital Hizmet Vergisi hakkında inceleme başlattı.

İnceleme ABD’nin bu ülkeler aleyhine ek gümrük vergisi başlatmasıyla sonuçlanabilir ve ülkeler arasında süregelen uluslararası ticaret gerilimlerini artırabilir.

FACEBOOK VE GOOGLE VERGİSİ OLARAK BİLİNİYOR

Bu vergiler Google ve Facebook gibi şirketlerin yerelde sağladığı hizmetlerden vergi geliri elde etmek için uygulanıyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer yaptığı açıklamada “Başkan (Donald) Trump ticaret yaptığımız ülkelerin bizim şirketlerimizi adil olmayan bir şekilde hedef alan vergiler uyguladığını düşünüyor” dedi.

Lighthizer, “Şirketlerimizi ve çalışanlarımızı bu tarz bir ayrımcılığa karşı savunmak için gerekli tüm adımları atmaya hazırız” ifadesinde bulundu.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ NEDİR? Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon TL'den ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon euro veya muadili yabancı para karşılığı TL'den fazla olanlar, ilgili kanun paralelinde 1 Mart'tan itibaren yüzde 7,5 oranında dijital hizmet vergisi mükellefi oldular. Uygulamaya göre Türkiye'de Facebook ve Twitter gibi devlerin bu vergiyi ödemiş olması gerekiyor.

ABD resmi gazetesinde yayımlanan belgeye göre Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Hindistan, Endonezya, İtalya, İspanya, Türkiye ve İngiltere’yi kapsayan inceleme çerçevesinde bu ülkelerin yetkili makamları ile konsültasyon talep edildi.

ABD yönetimi corona virüsü salgınına rağmen uluslararası ticarete yeni engeller getireceğine işaret eden adımlar atmaya devam ediyor.

Kısa bir süre önce ABD Ticaret Bakanlığı da vanadyum metalinin ithalatının ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini inceleyeceğini açıklamıştı. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)

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