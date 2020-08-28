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ABD ekonomisi yüzde 30’un üzerinde küçüldü!

Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,7 küçüldü. Salgın sebebiyle kişisel harcamalardaki daralma dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
08:15 -
Haberler Ekonomi
ABD ekonomisi yüzde 30’un üzerinde küçüldü!

Amerika Birleşik Devletleri’nde bu nisan-mayıs-haziran aylarının ortalaması alınarak hesaplanan büyüme verileri açıklandı.

‘Özgürlükler Ülkesi’ nde COVID-19 salgını sebebiyle ekonomi öyle bir mahvoldu ki ülkenin neredeyse üçte biri eridi. Corona salgını sebebiyle ikinci çeyrekte ABD’de ekonomi yüzde 31,7 küçüldü.

Piyasa ABD ekonomisinin yüzde 32,5 küçüleceğini tahmin ediyordu. ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre kişisel harcamalar ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 azaldı. Buradaki azalış ekonominin genelinin de neredeyse kontak kapatmasına neden oldu.

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