ABD, haftada 1.7 milyon maske üretme teklifini dikkate almamış

Tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de sağlık çalışanları için N95 tipi maskeleri kullanmak, kişisel güvenlikleri için son derece önemli. Ancak bu maskelere olan yoğun talep nedeniyle bulmak kolay olmuyor. Washington Post'ta yer alan bir habere göre; Prestige Ameritech isimli bir şirket ocak ayında ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na ulaşarak haftada 1,7 milyon maske üretmek için hazır olduklarını bildirdi.

‘ÖNCE VATANSEVERİM, SONRA İŞ İNSANIYIM'

ABD'deki büyük yerli solunum cihazı ve maske üreticilerinden olan şirketin sahibi Michael Bowen'ın 22 Ocak'ta, ülkede ilk vakanın görülmesinden hemen sonra bakanlığa gönderdiği mailde, “Biz, maske üretiminde ayakta kalan son büyük yerli şirketiz. Telefonum sürekli çalıyor. ‘Devlet işi'ne ihtiyacım yok. Sadece işler gerçekten kötüleşirse, yardımcı olabileceğimizi bilmenizi istiyorum. Ben önce bir vatanseverim, sonra iş insanıyım” ifadelerini kullandı. Bowen, haftada 1.7 milyon adet N95 tipi maske üretmeyi teklif etti.

STOKLARIN DURUMU İÇLER ACISI



Aralarında acil durum müdahalesinden sorumlu bakan yardımcısı Robert Kadlec'in de yer aldığı yetkililer, konuyla ilgili mail trafiği yürüttü. Ardından Bowen'ın teklifine resmi olarak ret cevabı verildi.

Business Insider'da 16 Nisan'da yer alan haberde, ABD'nin stoklarında sadece 12 milyon N95, 30 milyon da cerrahi maske bulunduğu bilgisi yer alıyordu. Bu sayı, ülkenin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı 3.5 milyar maskenin yüzde 1'inden bile az!



BİNLERCE SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar, daha senato alt komitesi toplantısında ABD'nin en az 300 milyon maskeye ihtiyacı olduğunu söylemişti. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), son iki ayda 9200'den fazla ABD'li sağlık çalışanının corona virüsüne yakalandığını ve binlercesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Otomotiv devi Ford, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada ventilatör, plastik yüz maskesi gibi tıbbi gereçleri üretmek için 3M, General Electric ve otomobil işçileri sendikasıyla iş birliğine gittiklerini duyurmuştu. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Tim Cook gibi teknoloji milyarderleri de hastanelere bağış sözü verdi.