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ABD’de işsizlik yardımına başvuranların sayısı 42 milyonu aştı

ABD'de işsizlik yardımına başvuranların sayısı geçen hafta 1,9 milyon artış gösterdi. Böylece toplam başvuru sayısı 42 milyonu geçti.

18:34 -
Haberler Ekonomi
ABD’de işsizlik yardımına başvuranların sayısı 42 milyonu aştı

ABD’de eyaletlerde corona virüsü salgını nedeniyle alınan kısıtlama kararlarının gevşetilmesiyle işten çıkarılan işçi sayısında çarpıcı bir düşüş olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Nisan ayı başlarında bir haftada 6,6 milyon kişi, işsizlik yardımına başvrumuştu. İşsizlik başvurularının 9 hafta ulaşılan zirve noktasından sonra düşüş gösterdiği belirtiliyor.

Ülkede işten çıkarılan işçilerin sayısı hala oldukça yüksek. 2008 krizinde işten çıkarmaların zirveye ulaştığı hafta, bu sayı 665 bin olmuştu.

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