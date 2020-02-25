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ABD’de kritik gelişme! Halkbank kabul etti

HalkBank, İran'a yönelik uygulanan yaptırımları delmekle suçlandığı davaya katılmayı kabul etti. ABD'de görülen davada daha önce banka avukatları, temyiz mahkemesine başvurarak reddi hakim talebinde bulunmuştu.

22:42 -
Haberler Ekonomi
ABD’de kritik gelişme! Halkbank kabul etti

Reuters’te yer alan habere göre, Halkbank’ın ABD’de bulunan avukatı Andrew Hruska, bankanın mahkemede iddialara yanıt vereceğini açıkladı. Hruska, kendisine Halkbank Genel Müdürülüğü tarafından itirazda bulunma izninin de verildiğini söyledi.

ABD Bölge Hakimi Richard Berman ise, itiraz öncesi Hruska’dan Halkbank’tan yazılı izin almasını istedi.

Duruşmanın ise 3 Mart Salı günü yapılacağı öğrenildi.

Halkbank’ın kararının, ABD savcılarının bankaya katılmadığı her duruşma için 1 milyon dolardan başlayan cezalar verilmesini mahkemeden talep etmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

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ABD banka Halkbank İran mahkeme New York para salı
Son güncelleme: 22:44 25.02.2020
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