ABD’de Türk şirket hakkında rüşvet iddiası

Financial Times’ta yer alan habere göre; ABD sermaye piyasası kurulu (SEC) bankacı Asante Berko’ya New York’ta dava açtı. SEC Berko’nun Gana'da elektrik santrali yapımı için 2.5 milyon dolar rüşvet dağıttığını iddia etti. Berko Dış Rüşvet Eylemleri Yasası’nı (Foreign Corrupt Practices Act) yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

Habere göre SEC, Goldman Sachs'ı denetlerken rüşvet şüphesi oluşturan belgelere rastladı. Kurum, ismini açıklamadığı bir Türk şirketinin olaya karıştığını belirtirken, soruşturma hakkında bilgi sahibi olan iki kişi bu şirketin Aksa Enerji olduğunu öne sürdü. Ancak SEC dosyalarında Aksa’nın ismi geçmiyor.

GOLDMAN’DAN BERKO ARACI OLDU İDDİASI

İddia edilen rüşvetin Ganalı yetkililere aktarılması için o dönemde Goldman Sachs'ın Londra ofisinde yöneticilik yapan Asante Berko'ya verildiği kaydedildi. Ayrıca Berko’ya da 2 milyon dolara ödeme yapıldığı vurgulandı. Söz konusu olay Gana Enerji Bakan Yardımcısı John Jinapor tarafından doğrulandı. Ancak bakan yardımcısı kendisinin anlaşmaya dahil olmadığını söyledi.

2014 yılında Gana'da enerji konusundaki sıkıntılar nedeniyle hükümet yeni yatırımların önünü açtı. Aksa Enerji de uzun süredir birlikte çalıştığı Goldman Sachs'tan Gana'da santral inşa edip hükümete elektrik satma projesinde yardımcı olmasını istedi. Anlaşma 2015 yılının ağustos ayında duyuruldu ve elektrik santrali 2017'de faaliyete geçti. Goldman Sachs Aksa Enerji’de hissedar konumunda bulunuyordu. 2018 yılında şirket tüm hisselerini Kazancı Holding’e sattı.

BERKO İSTİFA ETTİ

Olaya adı karışan Asante Berko, geçtiğimiz hafta Gana Devleti'ne bağlı olan Tema Petrol Rafinerisi'ndeki genel müdürlük görevinden istifa etti. Ancak Berko, yerel basına verdiği demeçte söz konusu anlaşma sırasında yanlış hiçbir şey yapılmadığını söyledi. Berko, Türk şirketinin 150 milyon dolarlık yatırım anlaşmasındaki çalışmaları nedeniyle kendisine 2 milyon dolar ödeme yaptığını belirterek, “SEC'in iddialarını duyunca çok şaşırdım” ifadelerini kullandı. Aksa Enerji, konuyla ilgili olarak Financial Times'a yorum yapmadı.