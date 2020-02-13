AB’den vergi düzenlemesi için Türkiye’ye ek süre

Avrupa Birliği (AB) diplomatları, Türkiye’ye vergi şeffaflığı konusundaki gereklilikleri karşılayabilmesi için daha fazla zaman verilmesi konusunda ön anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bu adım, birliğin kara listesini zayıflatabilecek olsa da, aynı zamanda Ankara ile yeni bir sorun yaşanmasının önüne geçecek.

Ön anlaşmaya varıldığı bilgisi iki diplomatik kaynak tarafından verilirken, bir AB diplomatı Reuters’a yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin aslında kara listeye alınması gerekiyordu ancak politik sebeplerle bu hamle yapılmadı” dedi.

AB 2017 yılında vergiden kaçmayı kolaylaştırabilecek gevşek veya şeffaf olmayan vergi rejimlerine yönelik bir kara liste uygulaması başlatmıştı.

Kara listeye girmemek için Türkiye’nin AB üye ülkeleriyle vergi bilgilerinin otomatik olarak paylaşılmasının önünü açacak gerekli yasaları geçen yılın sonuna kadar çıkarması gerekiyordu. Ancak Türkiye, söz konusu gereklilikleri yerine getirmesi için kendisine 1 yıllık süre verilmesine rağmen, bu yasaları parlamentodan geçirmeyi başaramadı. (REUTERS)