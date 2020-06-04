Açlık sınırı 2 bin 987 liraya yükseldi

KAMU-AR'ın araştırmasına göre mayıs ayında açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artarak 2 bin 987 liraya, gıda dışı harcamalar yüzde 1,7 oranında artarak 7 bin 271 liraya, yoksulluk sınırı ise yüzde 1,4 oranında artış kaydederek 10 bin 258 liraya yükseldi.

2020 yılının ilk beş aylık döneminde ise açlık sınırı yüzde 10,3, gıda dışı harcamalar yüzde 2,3, yoksulluk sınırı ise yüzde 4,5 oranında artış gösterdi.

Mayıs 2020 sonu itibarıyla son bir yılda açlık sınırı yüzde 12,2, gıda dışı harcamalar yüzde 11, yoksulluk sınırı da yüzde 11,4 oranında yükseldi.

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GIDA HARCAMALARI

Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırının mayısta 2 bin 987 liraya yükselmesinde, et,süt-yoğurt, meyve, ekmek,un, yağ ve zeytin gibi gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları belirleyici oldu.

ET HARCAMALARI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 5,8 ARTTI

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre mayısta et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında artarak 827 liraya yükseldi.

Yumurta harcamaları yüzde 6,7 oranında azalarak 56 liraya inerken, kuru bakliyat harcamaları yüzde 7 artarak 76 liraya yükseldi.

DENGELİ BESLENMEK PAHALILAŞTI

Mayısta dengeli beslenebilmek için süt-yoğurta yapılması gereken harcama yüzde 14,7 oranında artarak 515 lira olurken, peynir harcamaları yüzde 0,7 oranında yükselerek 151 liraya çıktı.

Patates harcamaları yüzde 47,6 oranında azalarak 54 liraya, kuru soğan harcamaları ise yüzde 41,4 azalarak 17 liraya geriledi.

Mayıs ayında yüzde 12,7 oranında artan meyve harcamaları 425 liraya yükselirken, yüzde 34,9 oranında azalan sebze harcamaları ise 142 liraya indi.

Ekmek harcamalarının yüzde 1 artarak 289 lira olduğu mayıs ayında pirinç-bulgur harcamaları değişmedi ve 73 lirada kaldı. Mayısta un harcamaları yüzde 11,1 oranında artarak 55 liraya çıktı, makarna-şehriye harcamaları da 48 lirada kaldı.

Katı ve sıvı yağlar için yapılan harcamalar da önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 55 lira oldu. Şeker harcamalarının değişmeyip ve 40 lirada kaldığı mayıs ayında, bal-reçel ve benzeri maddelere yönelik harcamalar yüzde 11,2 oranında azalarak 119 lira oldu. Mayısta zeytin harcamaları ise yüzde 2 oranında artarak 50 liraya çıktı.

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AÇLIK SINIRI

Hesaplamalar, çalışan yetişkin bir erkek için günlük 3 bin 500 kalori, yetişkin bir kadın için 2 bin 800 kalori, çocuk için 2 bin 100 kalori, genç için de 3 bin 780 kalori gereksinimi dikkate alınarak yapıldı. Buna göre mayısta açlık sınırı yetişkin bir erkek için 858 lira, yetişkin bir kadın için 687 lira, çocuk için 515 lira ve genç için de 927 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da mayısta, bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 7 bin 271 liraya çıktı.

Mayısta giyim ve ayakkabı harcamaları 596 liraya çıktı. Barınma (kira dahil) harcamaları bin 378 lira oldu. Ev eşyası harcamaları 777 liraya çıkarken, sağlık harcamaları 262 liraya yükseldi.

Ulaştırma harcamaları yeniden bin 532 liraya, haberleşme harcamaları 288 liraya yükseldi. Eğlence ve kültür harcamaları 318 liraya çıkarken eğitim harcamaları 235 lirada, otel harcamaları 768 lirada kaldı.

Diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 580 liraya çıktı. Alkollü içki ve sigara harcamaları ise 537 liraya yükseldi.

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YOKSULLUK SINIRI 10 BİN 258 LİRAYA YÜKSELDİ

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak 10 bin 118 liradan, 10 bin 258 liraya yükseldi.

2020 yılının ilk beş aylık döneminde yüzde 4,5 oranında artış kaydedilen yoksulluk sınırında son bir yılda ise 11,4 oranında artış yaşandı. Yoksulluk sınırında mayısta bir önceki aya göre 140 lira artış olurken, son bir yıllık artış ise bin 46 lirayı buldu.