Airbus’ta 135 bin kişi işsiz kalabilir!

Havacılık sektörünün devi Airbus, corona virüsü salgınına yenik düştü.

Airbus, ‘nakit para azalması’ olduğu uyarısında bulunarak, daha fazla işten çıkarmalara ihtiyaç duyabileceği sinyalini verdi.

Airbus; 135 bin çalışanını, “daha derin iş kesintilerini de içerebilecek acil önlemler almadıkça corona virüsü salgınından şirket olarak kurtulamayacakları” konusunda uyardı.

Şirket CEO’su Guillaume Faury’nin geçen cuma günü; şirket personeline yazdığı bir mektupta, uçak üreticisinin “benzeri görülmemiş bir hızda para kaybetmeye devam ettiğini ve hava ulaşımına olan talebin, Covid-19 salgını sebebiyle durma noktasına gelmesinden dolayı beklemekte olduklarını ve bütün seçenekleri değerlendirdiklerini” söyledi.

Dünyanın önde gelen havacılık ve uzay imalatçısı şirketi Airbus, hâlâ devam eden corona virüsü salgını sırasında, yaklaşık 3 bin yerel işçinin maaşlarını ödemeye yardımcı olmak için pek çok hükümet yardımından yararlanmaya başladı.

ÇALIŞANLARA MEKTUP GÖNDERİLDİ

Airbus çalışanlarına Genel Müdür (CEO) Guillaume Faury tarafından gönderildiği ileri sürülen mektupta, “benzeri görülmemiş bir hızda nakit kanaması” yazdığı belirtildi.

İngiliz basını tarafından yayınlanan haberde, dev şirketin ayakta kalabilmesi için işten çıkarmalar gibi daha ciddi önlemlere ihtiyacı olduğu ifade edildi.

Faury daha önce basına yaptığı açıklamada “Birkaç hafta içinde işimizin yaklaşık içte birini kaybettik. Ve açıkçası, karşılaşacağımız en kötü senaryo bile değil” demişti. DHA