AKİB: Rusya, domates kotasını tamamen kaldırmalı

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameyle, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası, 50 bin ton artırılarak 200 bin tona çıkarıldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Yaş Meyve-ve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Necdet Sin, domates ithalat kotasının tamamen kaldırılmasını istedi.

“İHRACAT İÇİN YENİ PAZARLAR BULMALIYIZ”

Rusya'nın domates seralarına önemli yatırımlar yaptığını belirten Necdet Sin, Türkiye'nin yeni pazarlar bulması gerektiğini söyledi. Sin , “Rusya daha önce 150 bin ton kota vermişti. Son görüşmelerde bu 200 bin tona çıkarıldı.

Burada bizim isteğimiz kotanın olmaması yönünde. Rusya'da seralardaki domates üretiminde ciddi bir yatırım yapıldığını söyleyebilirim. Dolayısıyla domates ihtiyaçları gittikçe azalacaktır. Biz bunu ihracatçılar olarak da ülke olarak da bunun farkındayız.

Yeni pazarlar arayışı içindeyiz aramaya da devam ediyoruz. Ne yazık ki ana pazarımız halen Rusya…Kolay kolay alternatifi zor bulunur ama biz ihracatçılar olarak devamlı devletin de desteğiyle yeni pazarlar arama girişimlerimiz sürüyor. İlk etapta Uzakdoğu ülkeleri Çin, Singapur, Malezya oralara açılmayı düşünüyoruz”