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Altın fiyatları 15 Ocak: Gram ve çeyrek altında son durum…

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan İran-ABD gerginliğiyle ciddi şekilde yükselmişti ancak gerginliğin azalmasıyla beraber düşüş yaşandı ve ay başındaki seviyelere dönüldü. Bugün gram altın 293 TL'den işlem görüyor. Yatırımcının merakla araştırdığı çeyrek altın fiyatları haberimizde yer alıyor...

07:32 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları 15 Ocak: Gram ve çeyrek altında son durum…

Altın fiyatları yaşadığı yükselişler ve düşüşler sebebiyle merakla araştırılıyor. Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenler de ”altın ne kadar” sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı 293,82 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 15 OCAK

Çeyrek altın: 477,23 Lira

Yarım altın: 954,46 Lira

Gram altın: 293,82 Lira

Cumhuriyet altını: 1.961,00 Lira

Altın fiyatları ne durumda? 12 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatları…

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları da, ABD-İran gerginliğinin azalmasıyla beş günlük düşüşün ardından imzalanacak anlaşma öncesinde yükselişe geçti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.04 artışla  64.87 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.72 artışla 58.50 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.28 düşüşle 17.76 dolardan,

– altın, yüzde 0.45 düşüşle 1,543.50 dolardan,

– bakır, yüzde 0.09 düşüşle 2.85 dolardan,

– platin, yüzde 0.45 düşüşle  977.70 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.56 artışla 2,090.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 291 liraya, çeyrek altın 477 liraya, Cumhuriyet altını da 1,973 liraya geriledi.

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