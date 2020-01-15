Altın fiyatları 15 Ocak: Gram ve çeyrek altında son durum…

Altın fiyatları yaşadığı yükselişler ve düşüşler sebebiyle merakla araştırılıyor. Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenler de ”altın ne kadar” sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı 293,82 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 15 OCAK

Çeyrek altın: 477,23 Lira

Yarım altın: 954,46 Lira

Gram altın: 293,82 Lira

Cumhuriyet altını: 1.961,00 Lira

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları da, ABD-İran gerginliğinin azalmasıyla beş günlük düşüşün ardından imzalanacak anlaşma öncesinde yükselişe geçti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.04 artışla 64.87 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.72 artışla 58.50 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.28 düşüşle 17.76 dolardan,

– altın, yüzde 0.45 düşüşle 1,543.50 dolardan,

– bakır, yüzde 0.09 düşüşle 2.85 dolardan,

– platin, yüzde 0.45 düşüşle 977.70 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.56 artışla 2,090.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 291 liraya, çeyrek altın 477 liraya, Cumhuriyet altını da 1,973 liraya geriledi.