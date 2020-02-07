Altın fiyatları 7 Şubat: Gram ve çeyrek altın küresel gelişmelerle hareketlendi…

Altın fiyatları gündemden düşmüyor. Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında bu hafta neler yaşandı? Çin'deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın: 492,19 Lira
Yarım altın: 984,38 Lira
Gram altın: 301,62 Lira
Cumhuriyet altını: 2.026,00 Lira
KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM
Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.90 düşüşle 54.78 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.16 düşüşle 50.67 dolardan işlem görüyor.
Küresel Emtia piyasalarında;
– gümüş, yüzde 1.35 artışla 17.84 dolardan,
– altın, yüzde 0.33 artışla 1,568.10 dolardan,
– bakır, yüzde 0.93 artışla 2.59 dolardan,
– platin, yüzde 0.84 düşüşle 978.80 dolardan ve
– paladyum yüzde 0.85 düşüşle 2,307.00 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 301 liraya, çeyrek altın 492 liraya, Cumhuriyet altını da 2,035 liraya yükseldi.