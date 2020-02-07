Altın fiyatları 7 Şubat: Gram ve çeyrek altın küresel gelişmelerle hareketlendi…

Altın fiyatları gündemden düşmüyor. Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında bu hafta neler yaşandı? Çin'deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 492,19 Lira

Yarım altın: 984,38 Lira

Gram altın: 301,62 Lira

Cumhuriyet altını: 2.026,00 Lira

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.90 düşüşle 54.78 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.16 düşüşle 50.67 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.35 artışla 17.84 dolardan,

– altın, yüzde 0.33 artışla 1,568.10 dolardan,

– bakır, yüzde 0.93 artışla 2.59 dolardan,

– platin, yüzde 0.84 düşüşle 978.80 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.85 düşüşle 2,307.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 301 liraya, çeyrek altın 492 liraya, Cumhuriyet altını da 2,035 liraya yükseldi.