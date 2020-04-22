Altın fiyatları: Gram altın 377 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 22 NİSAN

Çeyrek altın: 612 Lira

Yarım altın: bin 224 Lira

Gram altın: 377,20 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 506 Lira

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ALTINI CAZİP HALE GETİREN NEDENLER

Genellikle ekonomik kargaşa dönemlerinde güvenli tasarruf aracı olarak talep gören altın, merkez bankalarının gevşeme adımlarından destek buluyor. Merkez bankalarının gevşeme adımları tahvil getirilerini aşağı çekerken, diğer varlıkların değerini düşürerek enflasyon endişesini artırıyor ve böylece altını daha cazip hale getiriyor.

TAHMİNLER YÜKSELDİ

Reuters'ın bu ay 37 analist ve işlemci arasında yaptığı anket, altın fiyatları için medyan tahminin 2020'de ortalama 1,639 dolar ve 2021'de 1,655 dolar olduğunu gösterdi. Tahminler, Ocak ayındaki ankete göre daha da yükseldi. Ancak yine de anket verileri yaşanan bu artışların ardından yükseliş eğiliminin durabileceğini gösteriyor.