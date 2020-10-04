Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı 777 lira!

Piyasalarda virüs sebebiyle yaşanan dalgalanma sürerken altın fiyatları da bu hareketlerden etkileniyor. Altın fiyatlarında son dönemde sıklıkla yükselişler yaşanıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 473 lira

Çeyrek altın: 777 lira

Yarım altın: 1.553 lira

Cumhuriyet altını: 3.095 lira

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YASTIK ALTI ALTINLARI İÇİN YENİ PLAN

TL'deki değer kaybı, vatandaşları giderek daha fazla altına yönlendiriyor. Ancak altın alanların çoğu bunu finansal sistem yerine yastık altında tutmayı tercih ediyor. Bu durumu değiştirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) yeni bir plan hazırladı.

İAR CEO'su Ayşen Esen'in verdiği bilgiye göre, Hazine İAR, bazı seçilmiş kuyumcuların vatandaştan altın toplamasına izin verecek ve toplanan altınlar kamu bankalarında mevduat ve katılım fonu olarak değerlendirilecek.