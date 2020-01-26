Altın fiyatlarında son durum: 26 Ocak çeyrek ve gram altın kaç lira?

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 26 OCAK

Gram altın: 298 Lira

Çeyrek altın: 485 Lira

Yarım altın: 971 Lira

Tam altın: Bin 941 Lira

Cumhuriyet altını: Bin 987 Lira

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“ALTININ GRAMI 350 LİRAYI RAHATLIKLA YAKALAYACAK”

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, altının gramının 300 TL'ye kadar yükselmesinin nedeninin döviz kurunda yaşanan artıştan yaşandığını ifade ederek, “Altının gramı hep söylediğimiz gibi 310 TL, 320 TL, 350 TL seviyelerine çok rahatlıkla yakalayacaktır” dedi.

Altındaki yaşanan fiyat artışını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren Başkan Yıldırım, artışın devam edeceğini öne sürdü. Fiyat artışını tetikleyen en büyük etkenin döviz kurunda yaşanan artış olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, altının gram fiyatının önümüzdeki günlerde 310 TL seviyelerine kadar çıkmasının beklendiğini dile getirdi. Başkan Yıldırım, “Geçen hafta içinde bir miktar geri gelmiş olan altın ONS'un yükselmesi aynı zamanda Amerikan Doları'nın 5,95 seviyelerine gelmesiyle beraber, bugün itibari ile tekrar 300 seviyesini yakaladı ve şu anda 300,25 seviyelerinde, muhtemelen Pazartesi günü 301 TL, 302 TL civarında bir açılış yapacaktır. Bugün malum hafta sonu olduğu için piyasalar kapalı, altının biz daha öncede söylediğimiz gibi 295 TL, 294 TL seviyeleri alım için güzel bir seviyeydi tekrar bu noktalardan alınıp, 305 TL, 308 TL seviyelerinden satılabilirdi. İlk etapta altın tekrar 305 TL seviyelerine daha sonra 308 TL ile 309 TL seviyelerine gelerek belki orada bir düzeltme yaparak, tekrar bir 300 TL seviyelerine oturacaktır. Ama altın en nihayetinde daha öncede hep söylediğimiz gibi 310 TL, 320 TL, 350 TL seviyelerine çok rahatlıkla yakalayacaktır” dedi. İHA