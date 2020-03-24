Altın fiyatlarında yükseliş! Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?

Corona virüsü ve yaşanan, ekonomik, siyasi gelişmeler nedenlerle zirveye çıkan altın fiyatları vatandaşların merak konusu oldu. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 319 lira oldu. Çeyrek altın fiyatları son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 24 MART

Çeyrek altın: 521,42 Lira

Yarım altın: 1.041,44 Lira

Gram altın: 329,80 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2.142,00 Lira

KÜRESEL RESESYON ENDİŞELERİ

Morgan Stanley'den bir analist, “COVID-19 salgınının daha da kötüleşmesi küresel ekonomiye ciddi zarar veriyor” uyarısı yaptı ve “Küresel büyümenin küresel finansal krizdeki düşük seviyelere ve ABD büyümesinin 2020'de 74 yılın en düşük seviyesine düşmesini bekliyoruz” dedi. Dolar küresel hisse senedi piyasalarındaki yeni düşüşler ve kötüleşen corona virüs krizi nedeniyle likidite sıkışıklığı endişelerinin nakde yönelimi hızlandırmasıyla, başlıca para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar sterlin karşısında 1985'ten beri en yüksek seviyesine çıktı. Dolar euro karşısında yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.