Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 18 Eylül tarihli güncel fiyatlar…

Altın son aylarda yatırımcısına ciddi oranlarda kazandırdı ve artışı sürüyor. Haftaya 770 lira ile başlayan çeyrek altın, haftanın son gününde 778 liraya ulaştı.

ALTIN FİYATLARI 16 EYLÜL

Gram altın: 474,21 lira

Çeyrek altın: 778,90 lira

Yarım altın: 1.555,90 lira

Cumhuriyet altını: 3.099,80 lira

ALTINDA DEVLET HAKKI ORANLARI DEĞİŞTİ

Altın fiyatları hem dolar hem de TL cinsinden pandemi döneminde rekor üstüne rekor kırarken, hükümetten yurt içi altın üretimini etkileyebilecek önemli bir karar geldi.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 3213 sayılı ‘Maden Kanunu'nda altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.