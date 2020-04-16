Amazon, Fransa’da depolarını kapattı

Fransa Ticaret Mahkemesi, sendikaların açtığı dava sonucu, e-ticaret sitesi Amazon'un, corona virüsü salgını boyunca sadece gıda ve ilaç satışı yapabileceği kararını almıştı. Dev şirket bu gelişme sonucu ülkede bulunan 6 deposunu geçici olarak kapattı.

KARARI TEMYİZ EDECEKLER

Amazon Fransa Direktörü Frederic Duval, mahkemenin kararını temyize götüreceklerini söyledi. Şirketin, kapatılan depoların ne zaman açılacağı ile ilgili öngörüsü bulunmuyor. Ancak en az 20 Nisan'a kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

Amazon, verilen mahkeme kararı karşısında şaşkınlık yaşandığını çünkü tüm işçiler için gerekli sağlık tedbirlerinin alındığını açıklamıştı. Mahkeme, Amazon'un ilaç ve gıda gibi zorunlu ihtiyaç maddeleri dışında ürün satmaya devam etmesi halinde günlük 1 milyon Euro ceza ödemesine hükmetmişti.

PROTESTOCU İŞÇİLER KOVULDU

Öte yandan Amazon'a, ana vatanı ABD'de de tepki var. Şirket, salgın sırasında artan talebi karşılamak için 75 bin işçi alacağını duyurmuştu. Amazon diğer taraftan, gerekli önlemler alınmadığı için protesto düzenleyen işçileri kovunca eleştiri oklarının hedefi oldu.

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