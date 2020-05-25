Antalya’da 413 yapı imara aykırı ve izinsiz yapılmış

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya ile ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Kurum, Antalya’daki 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettiklerini duyurdu.

Kaçak yapılarla ilgili hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin bu konuda vereceği desteğin çok önemli olduğunu belirten Kurum, “yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Kıyılarımızda kaçak, imara aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarımızda bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdik. 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik. — Murat KURUM (@murat_kurum) May 25, 2020

“DOĞAL SİT ALANLARIMIZDA 247 DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Kıyılarımızda kaçak, imara aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarımızda bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdik. 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik.”