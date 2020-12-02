Asgari ücret için büyük işbirliği

Geçen yıl asgari ücret görüşmelerine ilk kez asgari ücretli bir işçiyi dahil eden Türk-İş yönetimi, önümüzdeki cuma günü başlayacak pazarlık görüşmelerine engelli bir işçinin de yer alacağı heyetle katılma kararı aldı. Türk-İş yönetimi, sürpriz kararını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapacağı toplantıyla açıklayacak.

Türk-İş, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl, komisyona katılma yetkisi bulunmayan diğer işçi konfederasyonları Hak-İş ve DİSK ile ortak hareket edip pazarlık gücünü artırmayı hedefliyor. Milyonlarca asgari ücretli ile asgari ücretin kısmen üzerinde maaş alan işçilerin merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonu cuma günü toplanıyor.

İLK AĞIZDAN ANLATACAK

Türk-İş geçen yıla kadar komisyona sendika yöneticileriyle teknik uzmanlardan oluşan 5 kişilik bir heyet gönderiyordu. Geçen yılki toplantılara ilk kez bir asgari ücretli işçiyle katılan Türk-İş, asgari ücretle geçinmenin zorluklarını işveren ve hükümet temsilcilerinin bizzat işçinin kendisinden duymalarını sağlamıştı. Türk-İş bu yıl ise engelli bir işçiyi 5 kişilik heyetine alıp engelli ve asgari ücretli bir çalışanın yaşadığı zorlukları komisyon üyelerine ilk ağızdan dinletecek.

Tek amaçlarının komisyondan olabildiğince daha yüksek bir asgari ücret çıkarmak olduğunu belirten bir sendika yöneticisi, “Komisyona elinizi açık ettiğinizde, yani ‘şu rakamdan daha azını kabul etmem' dediğinizde pazarlık gücünüz zayıflayabiliyor. Biz tüm işçilerin ortak gücünü arkamıza alıp, istediğimiz rakama ulaşana kadar masada kalıp pazarlığı sürdürmek istiyoruz. Masada kalmanın yararı olmayacağını gördüğümüz noktada ise gerekeni yapacağız” dedi.

İŞÇİ TEK YUMRUK OLABİLİR Mİ?

Yasa gereği en çok üyeye sahip işçi konfederasyonu asgari ücret tespit komisyonuna katılabildiği için Hak-İş ve DİSK görüşmeleri dışarıdan izlemek zorunda kalıyor. Görüşmelere katılmayan konfederasyonların taleplerini çok yüksek açıklamalarının Türk-İş'in komisyondaki pazarlık gücünü olumsuz etkilediğini belirten sendikacılar, işçi kesiminin ortak hareket edememesi yüzünden zararı asgari ücretlinin gördüğünü, bu nedenle bu yıl ‘tek yumruk' olmak için daha fazla çaba sarf edileceğini söylediler. Türk-İş, yönetimi Hak-İş ve DİSK yöneticileriyle tek tek görüşüp mutabakat sağlayıp, ortak belirlenecek asgari ücret taslakları üzerinden pazarlık görüşmelerine katılmaya çalışacak.