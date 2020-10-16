Bakanların işyeri var sendikaları yok

Çalışma hayatının Davos'u olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu'nun açılışında konuşan Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, birçok bakan ve milletvekilinin sahibi olduğu işyerlerinde sendikal örgütlenme olmadığından şikayet ederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sendikal örgütlenmenin olmadığı işyerlerinden kamu kurumlarına televizyon ve beyaz eşya almaması yönünde çağrı yaptı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) işçi, işveren ve kamu temsilcilerinin katılımıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisi İstanbul'da yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un geç gelmesi nedeniyle rötarlı başlayan toplantının açılışında konuşan Atalay, pandemi krizinde en büyük bedeli işsizler ve emekliler ile örgütsüz işyerlerinde çalışan işçilerin ödediğini, sendikalı yerlerde ise durumun daha hafif atlatıldığını söyledi.

SENDİKA YOKSA ALMAYIN

Atalay, şu tespit ve eleştirilerde bulundu: “Ülkeyi yönetenlerin, bakanların, milletvekillerinin işyerleri var, ancak oralarda bile sendika yok. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar birçok firmadan beyaz eşya alıyor, televizyon alıyor. Kamuya satış yapan işyerlerinin 4'te 3'ünde biz yokuz, sendika yok. Ama onların mallarını Cumhurbaşkanlığı dahil bütün kamu kurumları kullanıyor. Her gün en az 3 işçimiz can veriyor.

Bu ölümlerin tamamına yakını örgütsüz işyerlerinde. Sendikacı kapıdan içeri girince patronlar işçiyi kapının önüne koyuyor. Meclis bir kampanya başlatsın. Vekil olan bakan olan işadamlarımızın işyerlerinde örgütlenme olsun. Bunu kimin demesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Kemal Bey'in, Sayın Devlet Bey'in, Meral Hanım'ın başlatması lazım.”

KADIN ÇALIŞMIYOR DENMESİN

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Bütün kadınlar çalışsın demek yanlış. Çalışmayı tercih eden kadınlar çalışsın” dedi. Çalışıp çalışmamanın bir tercih meselesi olduğunu belirten Selçuk'un, “Kadın evde oturmak istiyorsa çalışmıyor gibi algılanmasın. Kadın evde, tarlada her yerde çalışıyor” demesi şaşkınlık yarattı.

İşi kadınlar yapıyor geliri erkek alıyor

Toplantıya ev sahipliği yapan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, işverenler olarak pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği alan işçilerin ücretlerinin üstünü tamamladıklarını, bu yolla işçilere 5 milyar liralık ücret desteği sağladıklarını bildirdi.

Çalışma hayatında çok hızlı bir dönüşüm yaşandığını, her 3 çalışandan 1'inin yakın dönemde yaşanacak değişime uygun beceri sahibi olmadığını belirten Akkol, kadın istihdamının yüzde 10 göründüğünü ancak ev işleri ve çocuk bakımı dahil edildiğinde çalışma hayatının 3'te 2'sinin kadınlara ait olduğunu söyledi. Akkol, “Aslında işi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor” dedi.