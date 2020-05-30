Bankaları yeni kredi vermeye zorlayan düzenlemede değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Aktif Rasyosu (AR) formülünde değişikliğe gitti.

18 Nisan 2020 ve 30 Nisan 2020 tarihlerinde alınan kararlar doğrultusunda 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Aktif Rasyosu’nun bankalarca hesaplanmasına ve her ay sonu itibarıyla o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100’ün, katılım bankaları için yüzde 80’in altına düşmemesine karar verilmişti. Bu kararla, özel bankaların daha fazla kredi vermesi ve daha fazla Hazine tahvili alarak tahvil faizlerini düşürmesi amaçlanmıştı.

Yeni kararla, bankaların KOBİ’ler, ihracat ve proje finansmanı için daha fazla kredi kullandırılması teşvik edilirken, döviz mevduatı caydıracak bir adım atıldı.

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FORMÜL DEĞİŞTİ

Dün açıklanan kararla, 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere şu değişikliklere gidildi:

– BDDK’ya raporladıkları verilere göre, 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla, bankalar mevduatı hariç, TL mevduat + Yabancı Para (YP) mevduat toplamı 25 milyar TL’nin altında kalan bankalara 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu düzenlemeye uyum için süre tanınmasına;

– AR’ın pay kısmında yer alan krediler kalemindeki, KOBİ kredilerinin, proje finansmanı kredilerinin ve ihracat kredilerinin hesaplamada 1,1 katsayısı ile ağırlıklandırılmasına;

– 3 aydan kısa vadeli kredilerin, hesaplamada krediler kalemine dahil edilmemesine;

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– Bankaların (kendi aralarında yaptıkları işlemler hariç) müşteri ile yaptıkları TL cinsi repoların ve ihraç ettikleri 6 aydan kısa vadeli TL finansman bonolarının hesaplamada AR’ın payda kısmında yer alan TL mevduat kalemi altında dikkate alınmasına;

– Bankaların (kendi aralarında yaptıkları işlemler hariç) müşterileri ile yaptıkları YP cinsi repoların, hesaplamada AR’ın payda kısmında yer verilen YP Mevduat kalemi altında dikkate alınmasına;

– AR’ın payda kısmının hesaplamasında YP mevduat kalemi toplamının YP kredilere kadar olan kısmına 1 katsayısının

YP kredileri aşan kısmına ise 1,75 katsayısının uygulanmasına, bu çerçevede AR formülünün aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar verildi. (Önceki formülde YP mevduat için katsayı 1,25’ti)