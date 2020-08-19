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BİM kârını ikiye katladı

BİM Birleşik Mağazalar'ın dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlara göre şirket ikinci çeyrekte 697.4 milyon TL net kâr elde etti. BİM geçen yılın aynı döneminde 346.9 milyon TL kâr yapmıştı.

Sozcu.com.tr
09:08 -
Haberler Ekonomi
BİM kârını ikiye katladı

Market zinciri BİM, yılın ikinci çeyreğinde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artışla 346.9 milyon TL’den, 697,4 milyon liraya yükseltti.

Şirketin ikinci çeyrekte elde ettiği gelir ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36.8 artışla 14.03 milyar TL oldu. BİM 2020 yılı için satış büyüme beklentisini ise yüzde 23’ten yüzde %32’ye çıkardı.

Şirket, yılın ilk çeyreğinde ise net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,8 artışla 430,4 milyon liraya yükseltmişti.

Türkiye’de ilk corona vakasının görülmesinin ardından alınan tedbirler çerçevesinde sokağa çıkma yasakları uygulanmış, bu sürede vatandaşların market alışverişleri de artmıştı.

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Son güncelleme: 09:27 19.08.2020
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