Biriken zamlar patladı: Lokantalar ve ulaşım enflasyonu uçurdu

Haziran ayında yıllık enflasyon 1,13 puan artışla beklentilerin üzerinde artarak yüzde 12,62 seviyesine çıktı.

Vatandaş karantinadan çıktıktan sonra fiyatlarda ciddi bir artış gördü. Salgın süresince zarar eden işletmeler kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle birlikte hizmetlerine zam yaptı.

UÇAK BİLETİ VE OTOBÜS BİLETİ ÜCRETLERİ UÇTU

Merkez Bankası tarafından hazırlanan Haziran ayı fiyat gelişmeleri raporuna göre enflasyonu en fazla yükselten iki ürün uçak bileti ve otobüs biletleri oldu. Uçak biletinin ücreti yüzde 12,39, otobüs biletlerinin ücreti ise Haziran ayında yüzde 23,52 arttı.

TÜİK'in mayıs ayında yaptığı hesaba göre otobüs bileti fiyatlarında vatandaşın bütün tepkilerine rağmen bir fiyat artışı yaşanmamıştı. TÜİK'in hesabına göre bir şehirler arası otobüs bileti 77 TL olarak hesaplanmıştı. Resmi rakamlara göre Haziran ayında otobüs biletleri 95 TL seviyesine çıktı. TÜİK’in hesabına göre ortalama uçak bileti ücreti ise 1484 TL’den 1668 TL’ye çıktı. Oysaki mayıs ayında bakanlık otobüs bileti fiyatlarına tavan uygulaması getirmiş ve en düşük şehirler arası otobüs bileti ücreti 100 TL olarak açıklanmıştı. En yüksek bilet fiyatı ise 500 TL olmuştu.

KUAFÖR VE LOKANTALAR ENFLASYONU YUKARI ÇEKTİ

Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamasına göre düşük kapasite ile hizmet veren lokanta-otel grubunda da büyük fiyat artış gerçekleşti. Rapora göre eğitim, paket tur, berber ve kuaför hizmetlerinde de büyük fiyat artışları oldu. Sabit hat internet ücretlerine de hatırı sayılır zam yapıldı.

Yukarıdaki ürün grupları karantina sürecinde kapalı olduğu için zamlanırken pandemi sürecinde artan döviz kuru da fiyatlara yansıdı. Normalleşme ile birlikte otomobil, beyaz eşya ve diğer elektrikli aletler yüzde 2,88 zamlandı. Haziran ayında sebze ücretlerindeki yıllık artış ise yüzde 21,39'a çıktı.