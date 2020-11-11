Bugün ekonomide ne oldu? (11.11.2020)

1) DOLAR SERT DÜŞTÜ, BORSA REKOR KIRDI

Güne 8,19 liradan başlayan dolar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından 7.83 seviyesini gördü. Ayrıca doların gerilemesinde BDDK’nın swap ve türev işlemlerdeki normalleşme adımlarının da etkisi görülüyor.

Bosra İstanbul BIST100 endeksi ise 1284 puana kadar çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.

2) BDDK’DAN SWAP HAMLESİ

Yabancı yatırımcıların TL’de spekülatif pozisyon almalarının önüne geçmek için 2018’de yapılan swap sınırlamaları bugün bir kademe daha gevşetildi.

BDDK “Son dönemde atılan normalleşme adımlarının devamı niteliğinde olmak üzere” bankaların pozisyon tutarının öz kaynaklarına olan oranı vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2’den yüzde 5’e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5’ten yüzde 10’a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20’den yüzde 30’a yükseltildiğini açıkladı.

Reuters’a konuşan üst düzey bir bankacı, bu düzenlemenin yurt dışı yerleşiklerin TL lehine pozisyon almasını kolaylaştırdığını belirtti. Atılan adımla offshore/onshore faiz oranları arasındaki etkileşimi artırarak para politikasının aktarım mekanizmasının da güçlendirmesi bekleniyor ve bu açıdan düzenleme “son dönemde atılan normalleştirme adımlarının devamı” niteliğinde.

3) CARİ AÇIK

Cari işlemler hesabı, geçen yıl eylül ayında 2 milyar 828 milyon dolar fazla verirken, bu yıl eylülde 2 milyar 364 dolar açık verdi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolara yükseldi. Yıllık cari işlemler açığı ağustos ayında 23 milyar 203 milyon dolar düzeyindeydi.

TCMB açıklamasına göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının, geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 44 milyon dolar artarak 3 milyar 709 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 869 milyon dolar azalarak 1 milyar 692 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.