Bugün ekonomide ne oldu? (12.11.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün ekonomide güven ve kredibilite kazanımına odaklanılarak, risk pirimini düşürecekleri yeni bir döneme girildiğini söylemiyle düşüşünü sürdürüyor.

TL dolar karşısında geçen hafta cuma gününden bu yana yüzde 10 değer kazandı. Dolar/TL geçen hafta gördüğü 8.58 zirvesinden 7.7'nin altına kadar geriledi. Böylece kur piyasaların beklentilerinin tamamen aksine bir karar çıkan ekim ayı PPK toplantı seviyesine de dönmüş oldu.

2) MERKEZ’DEN YENİ ÖDEME SİSTEMİ

Merkez Bankası (TCMB), yeni ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşların farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği belirtildi.

FAST sisteminin, 18 Aralık tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.

3) TİCARET BAKANI PEKCAN’DAN İHRACAT AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İstanbul’da düzenlenen ‘81 ilde İhracata İlk Adım’ toplantısına katıldı. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ’81 ilde İhracata İlk Adım’ programı ile ilgili bilgi veren Pekcan ihracat yapma potansiyeli olan firmalara destek olarak ihracat yapmaları için destek olacaklarını söyledi.

Ülke genelinde ihracatı tabana yaymanın önemli bir hedef olduğuna vurgu yapan Bakan Pekcan, ihracat yapan firmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Pekcan, ‘’2019 yılında sanayi sektöründe faaliyet gösteren 403 bin firmamızın sadece yüzde 8,7’sinin ihracat yaptığını görüyoruz.

Sanayi sektöründe ihracat yapan firmaların oranındaki düşüklük önemli bir ihracat potansiyelinin kullanılmadığına işaret ediyor. İhracat yapan sanayi firmalarını incelediğimizde yüzde 70’nin 250’den fazla çalışana sahip büyük ölçekli firmalar olduğunu görüyoruz. 10 ve daha az çalışanı olan mikro işletmelerimizin sanayi ihracatımızdan aldığı pay yalnızca yüzde 4 seviyelerinde. Biz başlattığımız program ile ihracatı tabana yaymayı hedefliyoruz” dedi.