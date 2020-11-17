Bugün ekonomide ne oldu? (17.11.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL TCMB’nin perşembe günkü faiz kararı öncesinde bazı yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle 7.80 seviyesine kadar yükseldi.

TL geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni bir ekonomi modeli vaadinde bulunmasının ardından daha ortodoks ekonomi politikası beklentileriyle %10 değer kazanarak 8.52’den 7.60’lı seviyelere kadar geriledi.

TL’nin geçen haftaki değer kazancının ardından bu haftaki hareketi değerlendiren Albaraka Türk Ekonomisti Lütfullah Bingöl, “Yurt içi yerleşiklerin biraz daha kıymetli maden tarafında hareketli olduğunu görüyoruz, bu da dolaylı yoldan döviz talebine yol açıyor” dedi.

2) VERGİ VE SSK PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA BAŞLADI

Başta devletin vergi ve SGK alacakları olmak üzere, oda aidatlarından öğrenim kredilerine, trafik para cezalarından çeşitli kanunlara göre verilen idari para cezalarına kadar geniş kapsamlı kamu alacağının yeniden yapılandırılarak tahsili amaçlayan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabiliyor ve 18 taksitte ödeme kolaylığı getirildi.

3) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTE

İşsizlik Sigortası Fonu‘nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.

Kanun ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisi verildi.

Düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

4) YENİDEN VARLIK BARIŞI

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.

Düzenleme, yurtdışındaki varlıklarını 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilere, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilme hakkı tanıyor.

Kamuoyunda Varlık Barışı olarak da bilinen düzenlemeyle yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları Türkiye’ye getirilebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak.