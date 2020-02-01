Büyümeyi gördü, rotayı Hindistan’a kırdı

Koç Topluluğu küresel büyüme hamlesine son halka olarak Hindistan'ı ekledi. 100'den fazla ülkede 700 bin çalışanı ile Hindistan'ın en büyük şirketler grubu Tata ile Arçelik ortaklığının ürünü olan “Voltbek Home Appliances”ın Gujarat eyaletindeki beyaz eşya fabrikası önceki gün düzenlenen törenle açıldı. Arçelik'in Türkiye ve Asya Pasifik arasında bir “Beko Yolu” oluşturma hedefinin önemli bir adımı olan fabrikada ilk etapta buzdolabı üretilecek. Fabrikada ilerleyen dönemde çamaşır makinesi üretilmesi de planlanıyor. Bu kapsamda, fabrikanın üretim kapasitesinin 5 yıl içinde 2.5 milyon adede, toplam yatırım miktarının ise 10 yılda 180 milyon dolara ulaşması hedefleniyor. Açılışa Koç Holding ve Arçelik Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Tata Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Noel Tata, Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, Voltas CEO'su Pradeep Bakshi ve Voltbek CEO'su Jayant Balan katıldı.

ASYA'NIN AĞIRLIĞI ARTIYOR

Açılış töreninde konuşan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, topluluğun 32 farklı para birimini yönettiğini, iş yerlerinde 48 farklı dil konuşulduğunu, 150 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, Türkiye dışında 62 üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunduğunu belirtti. Çakıroğlu, “Dünya genelindeki 12 markası ile şirketimiz Arçelik, İngiltere'den Rusya'ya, Güney Afrika'dan Tayland'a, Avustralya'dan ABD'ye kadar uzanan geniş etki alanıyla topluluğumuzun küresel vizyonuna önemli katkı sağlıyor. Son yıllarda dünya ekonomisinde Asya'nın ağırlığı giderek artıyor. 1.3 milyar nüfusu ile Hindistan'ın 2024 yılında 5 trilyon dolarlık dev bir ekonomiye dönüşeceği, 2050 yılına kadar da dünyanın ikinci büyük ekonomisi olacağı öngörülüyor” dedi. Tata Grubu ile 2010'da tanıştıklarını belirten Çakıroğlu, “Bu güç birliği dünya beyaz eşya pazarında yüzde 41 paya sahip olan Asya Pasifik bölgesinde önemli bir örnek teşkil ediyor” diye konuştu.

5 YILDA YÜZDE 10 HEDEFİ

Tata Grubu'ndan Voltas Yönetim Kurulu Başkanı Noel Tata da, “Bu fabrikayı beyaz eşya sektöründeki büyüme arzumuzu desteklemek üzere hayata geçirdik. Arçelik'in teknoloji ve yenilikçi ürün geliştirme yeteneklerini, Voltas'ın marka ve dağıtım gücüyle birleştiriyoruz” dedi.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu “Hindistan dayanıklı tüketim pazarının büyüklüğünün de 3 yılda 36 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu yatırım Türkiye beyaz eşya sektörünün küresel rekabet gücü adına büyük önem taşıyor” dedi. Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ise “Bu yatırım İpek Yolu'nu Beko Yolu yapma stratejimiz doğrultusunda atılmış önemli bir adım. Burada 5 yılda yüzde 10'un üzerinde pazar payıyla lider olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

BUZDOLABI EN KIYMETLİ MOBİLYA

Ülkede buzdolabı penetrasyonu yüzde 36. Bu oran, yaklaşık 1.4 milyar nüfuslu ülkenin yüzde 64'ünün evinde buzdolabı olmadığı anlamına geliyor. Bu nedenle buzdolabı evin bir mobilyası olarak görülüyor ve çok kıymetli. Hatta evlerin salonlarında yerini alıyor. O nedenle dekoratif, 8 farklı çiçek desenli buzdolabı üretimi devreye alındı. Bu arada, 7 bin 500 haneyi ziyaret ederek yaptıkları araştırmada aralarında zerdeçal gibi Hindistan'da sık kullanılan baharatların yol açtığı 26 zorlu lekeyi belirlediler. Bu lekelere uygun çamaşır makinesi programları geliştirildi.

GUJARAT'TA TATA İLE YATIRIMINI 180 MİLYON DOLARA ÇIKARACAK

Fabrikanın hayali Mustafa Koç ile kuruldu.

2010 yılında Mustafa Koç'un Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde Tata Grubu ile görüşmeler başladı. Vefatının ardından Koç Ailesi ve yöneticiler bu hayali gerçekleştirdi. Fabrikanın açılışına ise annesi Çiğdem Simavi ve aileyi temsilen halası Semahat Arsel katıldı.