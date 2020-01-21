Cep telefonunda taksit sayısı düştü

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği değiştirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan düzenlemeye göre yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasındaki değişiklikle fiyatı 3 bin 500 lira olan cep telefonlarında taksit sayısı 6 aydan 3 aya indirildi.

Bir hafta önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) da fiyatı 3,500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında kredi taksit sayısını 6'dan 3'e düşürmüştü.

Düzenlemede, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'nın üstünde olan televizyon satışlarında 6 ay olan taksit sayısı değiştirilmedi.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında taksit sayısı da18 ay olarak sabit kaldı.