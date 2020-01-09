Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çiftçilere borç yapılandırması

Sivas’ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çiftçilerimiz Ziraat Bankası'ndan kullandıkları kredilerin tümü için yüzde 9 faiz oranı ile 5 yıla kadar, uzun vade istiyorlardı. Artık yeniden vadelendirebilecekler” dedi. Şirket alımları ile gündeme gelen Ziraat Bankası, bu defa çiftçiler için gözle görülür faydalı bir şey yapacak.

13:58 -
Haberler Ekonomi
Çiftçilere borç yapılandırması

Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısında konuşan Bakan Albayrak, çiftçilere borç yapılandırması getireceklerini belirtti.

Üreticilerden bu yönde sıkça talep geldiğini belirten Albayrak, “Diyoruz ki doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimiz Ziraat Bankası’ndan kullandıkları kredilerin tümü için yüzde 9 faiz oranı ile 5 yıla kadar, uzun vade istiyorlardı. Artık yeniden vadelendirebilecekler” dedi.

SİMİT SARAYI İLE GÜNDEME GELDİ

Ziraat Bankası son dönemde Simit Sarayı’nı alma girişimi ile gündeme gelmişti. Ziraat Finans Grubu’na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, ekonomik olarak zor günler geçiren Simit Sarayı’nın yüzde 51 hissesini Kavukçu Yapı’dan devralmak için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunmuştu. Bu durum çiftçiler başta olmak üzere toplumun bir çok kesiminden tepki çekmişti.

Ziraat Bankası’nın kendilerine destek vermesi gerektiğini söyleyen üreticiler, “Çiftçiler için kurulmuş bir banka çiftçisine sahip çıkmıyor” açıklamasında bulunmuştu. Ziraat’in Simit Sarayı için yaptığı başvuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘tasvip etmiyorum’ açıklamasının ardından Rekabet Kurumu’nun sitesinden kaldırılmıştı.

İLGİLİ HABERÇiftçiler, Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesine ne diyor?Çiftçiler, Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesine ne diyor? İLGİLİ HABER‘Borcunu ödeyemeyen çiftçiler icralık oldu'‘Borcunu ödeyemeyen çiftçiler icralık oldu' İLGİLİ HABERÇiftçinin takibe düşen borcu iki katına çıktıÇiftçinin takibe düşen borcu iki katına çıktı
Antalya banka Berat Albayrak Çetin Osman Budak CHP Cumhurbaşkanı Ekonomi faiz Maliye Bakanı Niğde Ömer Fethi Gürer Sivas Ziraat Bankası
Son güncelleme: 14:02 09.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more