Coca-Cola nisan satışları yüzde 25 düştü

Dünya meşrubat devi Coca-Cola da salgından olumsuz etkilenen şirketler arasına girdi. Yine de ilk çeyrek rakamları beklenen kadar kötü olmadı.

Wall Street Journal’ın haberine göre, bu periyotta geçen yıla oranla yüzde 1 düşüş yaşanarak 8.6 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Tahminlerde bu rakamın 8.3 milyar dolar olması bekleniyordu. Coca-Cola, nisan ayından beri ise dünya çapında satış hacminin yüzde 25 azaldığını duyurdu.

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2020 İYİ BAŞLAMIŞTI

Aslında yeni yıl Coca-Cola için çok iyi başlamıştı. O dönemde salgınla boğuşan Çin dışındaki ülkelerde birim satışlar geçen seneye göre yüzde 3 artmıştı. Şirket finansal hedeflerine ulaşacak gibi görünürken salgının diğer ülkelere sıçramasıyla işler değişti.

Konser, maç, sinema, festival gibi tüm organizasyonların iptal edilmesi ve restoran, kafe gibi yerlerin kapanması; gelirlerinin yarısını buralardan elde eden Coca-Cola'yı fazlasıyla etkiledi.

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“İKİNCİ ÇEYREĞE DE ETKİSİ OLACAKTIR”

Şirket, salgın sırasında müşteri davranışlarının değiştiğini belirterek, bir ara stok alımlar nedeniyle satışların ani artış gösterdiğini ama kısa sürede yeniden dengelendiğini duyurdu.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamada, “Salgının ikinci çeyreği ya da tüm 2020 yılını tam olarak nasıl etkileyeceğini kestirmek güç. Bu tamamen sosyal mesafe kuralının ve karantina uygulamalarının süresine, makro ekonomik toparlanmaya bağlı. Ancak salgının ikinci çeyrek rakamlarına da etkisi önemli olacaktır” denildi.