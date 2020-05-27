Cook Adaları ekonominin durması pahasına sınırı kapattı, virüs adaya ulaşamadı

Pasifik Okyanusu’nda yer alan 17 bin 500 nüfuslu Cook Adaları, ekonomisinin yüzde 60 gibi olağanüstü oranda küçülmesini göze alarak salgına karşı seyahat kısıtlamaları kararı aldı ve şu ana kadar da adada hiç corona virüsü vakası tespit edilmedi.

Bloomberg Businessweek dergisinde yayımlanan yazıya göre, Mart ayı ortasında ülkeyi oluşturan 15 adaya uçuşlar iptal edilirken, yolcu gemilerinin yanaşması da yasaklandı. Bağımsız bir devlet olan Cook Adaları’nın çok yakın ilişki içinde olduğu Yeni Zelanda vatandaşları hariç, ülkeye girişler de neredeyse imkansız hale getirildi.

“PARA DEĞİL İNSAN”

Ülkenin başbakanı Henry Puna “Para değil insan” sloganıyla halkı virüsten korumaya söz verdi. Şu ana kadar da ülkede hiç corona virüsü vakası tespit edilmedi.

Turizm gelirlerinin milli gelirin üçte ikisini oluşturduğu ülkeye 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 37 artışla 171 bin 550 yabancı ziyaretçi gelmişti.

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SADECE 22 DOKTOR VAR

Sadece 22 doktor, 110 hemşire ve iki solunum cihazının bulunduğu ülkede yetkililer, virüsün kıyılarına ulaşmasının çok ağır sonuçları olacağını düşünerek önlemleri sıkı tuttu.

Adadaki kişi ve şirketlerin geliri birden sıfıra düşerken, milli gelirin yüzde 11’i düzeyinde ekonomik kurtarma paketi açıklandı. Pakette, emeklilere ve salgından etkilenen diğer kesimlere 250’şer dolarlık nakit desteği, tüm yurttaşlara üç aylık bedava elektrik hizmeti yer aldı.

İşletmelerin iflas etmemesi ve işten çıkarmaların önüne geçilmesi için devlet, çalışanların maaşlarının bir kısmını ödedi.

BORÇ ARANIYOR

Kendine ait bir merkez bankası ve para birimi bulunmayan ülke, para birimi olarak Yeni Zelanda dolarını kullanıyor. Milli gelire oranla yüzde 21’lik görece düşük borç seviyesine sahip olan ülke, Asya Kalkınma Bankası ve ve Yeni Zelanda hükümetinden kredi talebinde bulundu.

Ülke, zor zamanlar için 35,5 milyon dolarlık acil durumu fonu ayırmıştı ancak turizm gelirleri sıfırlandığı için ülkenin borçlanma ihtiyacı bulunuyor.