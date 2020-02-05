Corona önlemi: Doğum günü partileri yasaklandı

Çin’in başkenti Pekin’de corona virüsü salgınının yayılmasını engellemek amacıyla toplu yemek yeme organizasyonları ve doğum günü ile mezuniyet kutlamalarını yasaklandı.

Bloomberg’in aktardığına göre, yerel otoriteler, restoranlara ve gıda dağıtım şirketlerine, toplu gruplara hizmet vermemeleri, bu tür rezervasyonları derhal iptal etmeleri ya da ertelemeleri yönünde bugün bir talimat gönderdi.

Kentte ayrıca, insanların birbirleriyle yemeklerini paylaşması da yasaklandı.

Yaklaşık 500 kişinin ölümüne neden olan corona virüsü salgınının önüne geçmek için Çin’de binlerce fabrikanın yanı sıra Starbucks, McDonald’s, Apple, Burger King gibi dev şirketlerin restoran ve şubeleri de kapalı durumda. Milyonlarca insan da iş yerleri yerine evde çalışıyor.