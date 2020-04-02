Corona salgını harcamaları kıstı! Önceki haftaya göre yüzde 30 düşüş var

Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık olarak yayımladığı verilere göre toplam harcamalar iki hafta önce 21.3 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Corona virüsünün Türkiye’ye etkilerinin artmasıyla birlikte sürecin ekonomiye etkisi piyasalarda yakından takip ediliyor. Gecikmeli veriler yerine kısa vadeli istatistikler, özellikle sektörler arası farklı etkilerin anlaşılması için izleniyor.

Harcamaların sektörel dağılıma bakıldığında market harcamalarındaki güçlü seyir devam etti ancak genel olarak tüm sektörlerde düşüş görüldü. Düşüşler havayolu, giyim gibi sektörlerde daha da belirgin oldu.

HARCAMALAR GERİLEDİ

Banka ve kredi kartı ile yapılan süpermarket harcamaları 3.5 milyar TL civarından iki hafta önce 5.3 milyar TL’ye yükseldikten sonra geçen hafta 4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Banka ve kredi kartı ile giyim ve aksesuar kaleminde 27 Mart ile biten haftada harcamalar 370 milyon TL’ye geriledi. Bu kategoride harcamalar iki hafta önce 1.63 milyar TL seviyesindeydi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, bu hafta sonunda yaptığı açıklamada, yüksek frekanslı veriler incelendiğinde Mart ayının ilk yarısında kartla yapılan harcamalar içerisinde süpermarket harcamalarının belirgin bir şekilde artarken, hava yoluyla ulaşım harcamalarında düşüş görüldüğünü belirtmişti.

Ancak Özbaş, seyahat harcamaları dışında “tüketimde henüz belirgin bir zayıflama” sinyali almadıklarını vurgulamıştı. REUTERS