Corona salgınının yayıldığı İspanya’da flaş karar! Tüm halka maaş ödenecek

İspanya Sosyal Güvenlik Bakanı Jose Luis Escriva’nın koordine edeceği yeni eylem planına göre, halkın ekonomik sıkıntısına karşı temel gelirin karşılanacağı bir plan devreye sokuldu.

Bloomberg’de yer alan habere göre, İspanya hükümeti temel gelir olarak tüm vatandaşlarına maaş ödemeyi planlıyor.

Eğer ‘vatandaşlık maaşı’ olarak da bilinen uygulama gerçekleşirse İspanya, Avrupa Birliği’nde bunu gerçekleştiren ilk ülke olacak.

CORONA KARŞISINDA OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ikinci Avrupa ülkesi olan İspanya’da hükümet, olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede 10 binden fazla kişi hayatını kaybederken 100 binden fazla vaka bulunuyor.

TEMEL GELİR NEDİR? Temel gelir veya vatandaşlık geliri, bir devletin tüm vatandaşlarına diğer gelirlerinden ya da servetlerinden bağımsız olarak toplumun bir bireyi olmaları nedeniyle düzenli bir gelir sağlamasını öneren sosyal güvenlik kuramıdır.

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